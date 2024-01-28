Пограничники уничтожили внедорожники российских оккупантов

Украинские военнослужащие уничтожили внедорожники российских оккупантов с помощью беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.



На видео можно увидеть работу бригады Гвардии наступления «Стальная граница».



«Пограничники бригады Гвардии наступления «Стальная граница» дронами-камикадзе уничтожили 2 внедорожника оккупантов», — говорится в сообщении.



Напомним, операторы 8-го отдельного полка ССО совершили удачный «налет» на опорный пункт российских оккупантов на Донецком направлении, пленив несколько военных РФ.