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Армия РФ атаковала село под Херсоном: пострадала пенсионерка

28 января 2024, 17:33

Армия РФ атаковала село под Херсоном: пострадала пенсионерка

Российская армия сегодня, 28 января, ударила по Бериславскому району Херсонской области. Известно об одной пострадавшей. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской ОВА.

«Около 14:10 под огнем российских войск оказалось село Михайловка Бериславского района», — говорится в сообщении.

Отмечается, оккупанты ударили по населенному пункту по меньшей мере восемь раз. Один из снарядов попал во двор жилого дома.

В результате атаки получила ранение живота 89-летняя местная жительница.

Напомним, 26 января россияне обстреляли Херсон из ЗРК С-300. 

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