Армия РФ атаковала село под Херсоном: пострадала пенсионерка

Российская армия сегодня, 28 января, ударила по Бериславскому району Херсонской области. Известно об одной пострадавшей. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской ОВА.



«Около 14:10 под огнем российских войск оказалось село Михайловка Бериславского района», — говорится в сообщении.



Отмечается, оккупанты ударили по населенному пункту по меньшей мере восемь раз. Один из снарядов попал во двор жилого дома.



В результате атаки получила ранение живота 89-летняя местная жительница.



Напомним, 26 января россияне обстреляли Херсон из ЗРК С-300.