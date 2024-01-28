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Донецк, Луганск и не только: Главные события 28 января

28 января 2024, 23:22

Донецк, Луганск и не только: Главные события 28 января

Общество

Недавно Украина освободила 230 пленных из российского плена. Это был самый крупный обмен с начала полномасштабного вторжения. Из них 130 — воины ВСУ, 55 — бойцы Нацгвардии, 58 пограничников, 1 полицейский и 6 гражданских. Всего с 24 февраля 2022 года из российского плена вернули более 2800 украинцев и украинок. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина делает все, чтобы освободить еще больше пленных Кремля и помнит о всех украинцах, находящихся в российском плену (по состоянию на ноябрь 2023 года в российском плену находится 4300 граждан Украины, более 25 журналистов — ред.). И о военных, и о гражданских. Однако многие украинцы остаются в плену россиян на годы и уже потеряли надежду на возвращение домой. Но их родные продолжают борьбу за них. В недавнем обмене пленными снова не попал Валерий Матюшенко, который является пленным Кремля уже седьмой год. Его жена Татьяна обращается к политикам, юристам, дипломатам и священникам — Украины и мира — помочь освободить мужа. В частности, женщина обращалась за помощью к польским властям и дипломатам. Журналистка Светлана Мялик пообщалась с Татьяной Матюшенко для «Новостей Донбасса».

Боевые действия

В оккупированном Донецке два человека пострадали из-за сброса взрывоопасного предмета, еще два человека ранены в ходе обстрела Горловки, заявили в группировке «ДНР».

В плен к ВСУ все чаще попадают иностранцы, завербованные россиянами в свою армию, сообщает Центр национального сопротивления Сил специальных операций ВСУ. Отмечается, что подготовку иностранцев проводят на территории учебно-методического центра военно-патриотической подготовки «Авангард», его создания поддержал лично Владимир Путин для популяризации среди молодежи военной и государственной службы.

Личный состав российских солдат продолжает приезжать во временно оккупированный Крым, в частности, в город Джанкой, сообщается в Telegram-канале партизанского движения «АТЕШ».

Утром 28 января аналитики DeepState заявили, что Россия, вероятно, зашла войсками в деревню Табаевка и сейчас пытается развить успех в сторону Песчаного Харьковской области. Как рассказал военный эксперт Александр Мусиенко со ссылкой на информацию от оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», населенный пункт до сих пор находится под контролем Украины, хоть там и продолжаются ожесточенные бои.

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