Ночная атака россиян дронами и баллистикой: силы ПВО сбили все БПЛА

Российская армия обстреляла Украину дронами и баллистикой сегодня, 29 января. Силы ПВО сбили все восемь беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.



«В ночь на 29 января 2024 года враг атаковал 8-ю ударными БпЛА типа «Shahed-136/131» из района Приморско-Ахтарск — РФ, одной ракетой «Искандер-М» из района Воронежской области – РФ, и тремя ОКР С-300 по Донецкой области с временно оккупированной территории области», — говорится в сообщении.





В ведомстве отметили, что силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены восемь БПЛА в пределах Николаевской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ровенской областей.



Напомним, 28 января силы противовоздушной обороны сбили четыре из восьми российских беспилотников.