В Ярославле дрон атаковал один из масштабных нефтеперерабатывающих заводов РФ

Сегодня утром, 29 января, в российском Ярославле беспилотник самолетного типа атаковал нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС». Об этом передает Telegram-канал Baza.



По предварительным данным, дрон рухнул рядом с установкой для гидрокрекинга на заводе «Славнефть-ЯНОС» около 7:00 по московскому времени.



Сейчас место падения БПЛА оцеплено, к заводу вызвана группа разминирования. Пострадавших не обнаружено.



Ново-Ярославский НПЗ (НЯ НПЗ, «Ярославнефтеоргсинтез», ЯНОС, «Славнефть-ЯНОС») – крупный нефтеперерабатывающий завод топливно-масляного профиля, расположенный в городе Ярославль. По объему переработки углеводородного сырья входит в пятерку крупнейших российских НПЗ и является наиболее крупным нефтеперерабатывающим предприятием в Центральном федеральном округе России. Крупнейшие акционеры предприятия — компании «Газпром нефть» и «Роснефть».



Напомним, в Министерстве обороны РФ в очередной раз заговорили об атаке БПЛА, на этот раз над территорией Брянской области. Традиционно российское оборонное ведомство обвинило в этом Украину.