Донецк, Луганск и не только: Главные события 29 января

Общество



В Калининском районе временно оккупированного Донецка из-за сегодняшнего обстрела поврежден воздушный трубопровод. В результате этого прекращена подача тепла. Из-за порывов остановлены три котельные в Донецке, две — в Макеевке, одна — в Горловке.



Во временно оккупированном Россией Мариуполе Донецкой области захватчики придумывают «новые методы» ремонта домов. В частности, они сносят поврежденные подъезды и строят новые, но другая часть дома остается в «первичном» виде. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского горсовета.



Во временно оккупированной Кременной Луганской области российские солдаты расстреляли семью из 3 человек. По подозрению в расстреле мирных граждан был задержан военнослужащий РФ Фидан Хаерзаманов. Еще двое его сослуживцев находятся в розыске — 30-летний Игорь Дмитриев и 39-летний Азамат Гареев.



Боевые действия



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что три человека погибли, еще 16 получили ранения в ходе обстрелов. По его словам, в Горловке на минах подорвались шесть коммунальщиков, также ранена женщина, обстрелами в Ясиноватой ранены два человека, а в Никольском под Волновахой пострадал священник Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря. Также в Мариуполе при детонации взрывоопасного предмета ранен мужчина.



«Новости Донбасса» проанализировали кадры с места обстрела на проспекте Ильича и пришли к выводу, что в результате обстрела Калининского района Донецка погиб по меньшей мере один военнослужащий российских сил. На одном из видео можно заметить, что обстрелом здесь также поврежден внедорожник УАЗ «Патриот» с черными номерами. Обычно на таких передвигаются военные. Рядом с внедорожником лежит тело другого погибшего мужчины, который, судя по одежде, также мог быть российским военным. На фото вблизи можно заметить, что погибший носил тактические ботинки, штаны и куртку цвета хаки. Но также на нем клетчатая рубашка — обычно военные не носят такие.



Новости Донбасса в видеоформате:

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