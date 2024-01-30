Силы ПВО над Украиной сбили 15 из 35 дронов-камикадзе

Сегодня, 30 января, российские войска в очередной раз атаковали территорию Украину беспилотниками и ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 15 из 35 российских целей. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 30 января 2024 года враг атаковал 35-ю ударными БпЛА типа «Shahed-136/131» по трем направлениям: Приморско-Ахтарск, Курск — РФ, Чауда — временно оккупированный Крым и двумя зенитными управляемыми ракетами С-300», — говорится в сообщении.





В ведомстве отметили, что силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 15 БпЛА в пределах Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей.



Часть ударных БпЛА россияне направили по прифронтовым территориям, пытаясь поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора, гражданские и военные объекты у линии фронта и государственной границы с РФ.





Напомним, спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал, сколько у российской армии осталось высокоточных дальнобойных ракет.