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Военные ССО уничтожили БМП россиян, пытавшуюся поразить украинские экипажи БпАК

30 января 2024, 09:59

Военные ССО уничтожили БМП россиян, пытавшуюся поразить украинские экипажи БпАК

Украинские военнослужащие Сил специальных операций (ССО) уничтожили БМП (броневая машмна пехоты - ред.) российских оккупантов, которая пыталась поразить экипажи БпАК в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Операторы одного из подразделений ССО во время ведения ночной разведки обнаружили на левом берегу Херсонщины российскую БМП, вышедшую на охоту на украинские экипажи БпАК», — говорится в сообщении.

Как отмечается, по российской цели было оперативно нанесено огневое поражение ударными дронами. В результате БМП противника уничтожена до основания, а украинские пилоты продолжили свою работу по уничтожению оккупантов на левом берегу Днепра.



Напомним, операторы 8-го отдельного полка ССО совершили удачный «налет» на опорный пункт российских оккупантов на Донецком направлении, пленив несколько военных РФ. 

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