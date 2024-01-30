Военные ССО уничтожили БМП россиян, пытавшуюся поразить украинские экипажи БпАК

Украинские военнослужащие Сил специальных операций (ССО) уничтожили БМП (броневая машмна пехоты - ред.) российских оккупантов, которая пыталась поразить экипажи БпАК в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



«Операторы одного из подразделений ССО во время ведения ночной разведки обнаружили на левом берегу Херсонщины российскую БМП, вышедшую на охоту на украинские экипажи БпАК», — говорится в сообщении.



Как отмечается, по российской цели было оперативно нанесено огневое поражение ударными дронами. В результате БМП противника уничтожена до основания, а украинские пилоты продолжили свою работу по уничтожению оккупантов на левом берегу Днепра.





Напомним, операторы 8-го отдельного полка ССО совершили удачный «налет» на опорный пункт российских оккупантов на Донецком направлении, пленив несколько военных РФ.