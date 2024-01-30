ВСУ уничтожили российский Су-34 в Луганской области

Украинские военнослужащие сбили российский истребитель в Луганской области. Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» сообщил представитель Генерального штаба Артем Ковалев утром, 30 января.



Как отмечается, перечисляя потери российских оккупантов за минувшие сутки, Ковалев, в частности, сказал, что армия РФ потеряла «один самолет Су-34 в Луганской области».



«Ориентировочные потери врага за прошедшие сутки составили: 960 российских оккупантов, 10 танков, 29 боевых бронированных машин, 31 артиллерийская система, 3 средства противовоздушной обороны, 1 самолет Су-34 в Луганской области, 35 беспилотников оперативно-тактического уровня, 42 автомобиля техники и 5 едениц техники», — говорится в утренней сводке Генштаба.



Су-34 — советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по целям противника в оперативной и тактической глубине с сосредоточением основных усилий на удалении 150−600 км от линии боевого соприкосновения.

Напомним, 30 января российские войска в очередной раз атаковали территорию Украину беспилотниками и ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 15 из 35 российских целей.