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В разведке Британии насчитали пять случаев, когда РФ «бомбила» свои города

30 января 2024, 14:14

В разведке Британии насчитали пять случаев, когда РФ «бомбила» свои города

Разведка Великобритании насчитала пять случаев, когда военные РФ «сбрасывали» бомбы на российские населенные пункты. Об этом говорится в докладе британского Минобороны.

Оборонное ведомство ссылается на сообщение российского телеграм-канала Astra, который проинформировал о двух инцидентах со сбросом авиабомб ФАБ-250 на российские села Белгородской области.

«Одна из них упала на ферму в Постникове, а вторая – на улицу в селе Стрелецкое, что привело к эвакуации до 150 гражданских лиц в радиусе 500 метров», — говорится в сообщении.

Это уже четвертый случайный сброс российских боеприпасов на собственную территорию в этом месяце. В целом это уже пятый случай за год, а самый первый произошел 20 апреля 2023 года в Белгороде.

По словам британских аналитиков, невозможно утверждать, случаются ли такие инциденты из-за плохих процедур вооружения самолета перед вылетом или из-за плохого выполнения экипажем своих обязанностей во время полета. 

Напомним, после потери самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 Россия осмотрительнее использует другой А-50, а разведка Министерства обороны Великобритании, практически убеждена, что он уже лежит на дне Азовского моря.

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