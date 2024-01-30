В Мариуполе возродили комсомол. РФ бомбит свои города. Главное за день

Права человека



Так называемый «верховный суд» группировки «ДНР» вынес новые незаконные приговоры украинским военнопленным. Так помощника пулеметчика, старшего солдата войсковой части 3057 полка особого назначения «Азов» Юрия Мозгового лишили свободы на 18 лет. 29-летнего командира взвода 56 отдельной механизированной бригады ВСУ Василия Ткачука приговорили к пожизненному заключению.



Общество



Жители России жалуются на глобальный сбой в работе Интернета. Предварительно, сломались домены «.ru». Среди других не работают приложения «Альфа-банка», Сбербанка, «Тинькофф банка» и других банков. Отмечаются сбои в работе «Мегафона» и МТС.



Специалисты украинской разведки «положили» сервер специальной связи Миниобороны России. В результате кибератаки ГУР МО Украины был прекращен обмен информацией между подразделениями Минобороны РФ, которые пользовались расположенным в Москве сервером.



Во временно оккупированном Мариуполе снова возвращают памятники Ленину, сформировали юнармию. А теперь возродили комсомол, сообщил Мариупольский городской совет. Отмечается, что мариупольские «комсомольцы» убирает территорию и окрашивают памятники. А еще подняли советский флаг над городом.



Боевые действия



Разведка Великобритании насчитала пять случаев, когда военные РФ «сбрасывали» бомбы на российские населенные пункты, говорится в докладе британского Минобороны. Одна из них упала на ферму в Постникове, а вторая – на улицу в селе Стрелецкое, что привело к эвакуации до 150 гражданских лиц в радиусе 500 метров. А самый первый произошел 20 апреля 2023 года в Белгороде.



Представитель Генштаба Артем Ковалев сообщил, что украинские военнослужащие сбили российский истребитель в Луганской области.

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