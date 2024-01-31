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Главное за день: Обмен пленными. ВСУ ударили по аэродрому в Крыму

31 января 2024, 23:10

Главное за день: Обмен пленными. ВСУ ударили по аэродрому в Крыму

Общество

Между Украиной и Россией прошел обмен пленными. Домой вернулись 207 украинцев. В свою очередь министерство обороны России сообщило о возвращении 195 российских военнослужащих. Среди пленных, которых сегодня обменяли, не было людей, которые якобы находились на самолете Ил-76, рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.

Российский Telegram канал ASTRA зафиксировал смерть военного РФ после пребывания в нелегальной тюрьме для отказников в Рассыпном «ЛНР». По информации телеграм-канала, сослуживцы убитого рассказали, что после избиений он был «весь синий», а в причинах смерти значатся — переломы рёбер. Родным заявили, что военный погиб под обстрелом. Сослуживцы рассказали его близким, что убитого забрала военная полиция. Спустя 3 дня стало известно, что он находится в нелегальной тюрьме, предположительно, в Зайцево в «ЛНР».

Боевые действия

В оккупированном Донецке беспилотник сбросил боеприпас на автобус. Инцидент произошел в Киевском районе возле железнодорожного вокзала. Поврежден автобус №70. Известно, что ранение получил водитель.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами сообщил, что Россия пытается создать «демилитаризованную линию» на территории Украины.

ВСУ ударили по аэродрому Бельбек во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, однако других подробностей о взрывах на аэродроме командующий ВС не привел. Между тем минобороны РФ объявило об уничтожении якобы 17 украинских ракет над акваторией Черного моря и еще трех над Крымом. Россияне утверждают, что обломки ракет упали на территорию воинской части в районе Любимовки, повреждений авиационной техники якобы нет.

Начальник службы связей с общественностью 47-й бригады «Магура» Дмитрий Лазуткин заявил, что российские оккупанты продолжают попытки полного окружения Авдеевки Донецкой области, однако вместо успехов получают колоссальные потери.

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23:13
В Донецке прорвало городской коллектор: затоплены улицы поселка
23:10
Главное за день: Обмен пленными. ВСУ ударили по аэродрому в Крыму
22:51
Под Мариуполем в частном секторе захватчики сделали военный полигон
21:55
Высокоточные американские авиабомбы скоро будут на фронте — Виктория Нуланд
21:27
В Воздушных силах ВСУ подтвердили удары по аэродрому Бельбек в Крыму
20:25
Одна женщина погибла, двое ранены из-за российского обстрела Торецка и Цукурино
19:25
Путин заявил о стремлении создать «демилитаризованную линию» в Украине
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