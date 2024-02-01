Оккупанты за сутки атаковали десятки населенных пунктов Донетчины: повреждены дома, школа и перебита ЛЭП

Оккупанты атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Всего за минувшие сутки, 31 января, россияне обстреляли 11 населенных пунктов в четырех районов Донецкой области. Из-за российских ударов есть значительные повреждения. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По уточненной информации, в результате атак обстреляны окрестности Новоукраинки и Максимовки Угледарской громады. Информация о жертвах не поступала.

В Марьинской громаде под артиллерийским огнем Красногоровка и Екатериновка. В Цукурино Селидовской громаде погиб человек, повреждены 10 домов, 2 сельхозпредприятия, перебита линия электропередач. В Мирнограде ракета попала в школу, повреждены 11 домов.

В Лиманской громаде было 16 обстрелов — без жертв и разрушений. В Ильиновской громаде обстреляно Калиново, в Константиновской – Александро-Шультино.

В Торецке ранены 2 человека, повреждены 4 дома, админздание и объект инфраструктуры; также повреждены 3 дома в Нью-Йорке и 1 дом в Щербиновке. В Часовоярской громаде повреждены 8 домов. В Северске повреждены 2 дома и нежилое сооружение.

Напомним, оккупанты за прошедшие сутки, 31 января, обстреляли несколько населенных пунктов в Донецкой области. В результате атаки один человек погиб, еще двое травмированы.