Уничтожены более 200 дронов и почти полсотни оккупантов: ситуация на Таврическом направлении

За минувшие сутки, 31 января, украинские военнослужащие на Таврическом направлении уничтожили более 400 российских оккупантов и огромное количество военной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.



«Всего в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» враг нанес 33 авиаудара, 1 ракетный удар, провел 38 боевых столкновений и осуществил 1066 артобстрелов. Общие потери врага в живой силе составили 403 человека», — говорится в сообщении.



В ведомстве рассказали об общих потерях россиян. Так, общие потери россиян в вооружении и военной технике за прошедшие сутки составили 39 единиц, не считая БпЛА. В частности, 3 танка, 6 ББМ, 9 артсистем, 2 РСЗО, 1 СПГ (АГС), 13 автомобилей и 5 единиц специальной техники. Также украинские Силы обороны уничтожили 3 склада боеприпасов. Кроме того, нейтрализовано или уничтожено 233 БпЛА разных типов.



В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» добавили, что Силы обороны за прошедшие сутки отбили 12 атак оккупантов в районе Авдеевки и еще 7 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.



На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку от Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 10 атак.



На Шахтерском направлении украинские военные отбили атаку оккупантов южнее Золотой Нивы Донецкой области.



Напомним, российские войска продвинулись к востоку от Ивановского (к западу от Бахмута). Также они недавно подтвердили наступление к юго-западу от Донецка во время возобновления механизированных атак в этом районе. Позиционные бои продолжались к юго-западу от Донецка в районе Новомихайловки, Георгиевки и Победы.