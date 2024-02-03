В оккупированном Лисичанске заявили про обстрел пекарни: известно о 8 погибших и 10 раненых

Последствия обстрела в Лисичанске. Фото: оккупационная администрация города

Оккупационная администрация Лисичанска в Луганской области заявила про обстрел пекарни, в результате чего много погибших и раненых.



Отмечается, что обстрел произошел около 14:30 по московскому времени (13:30 по Киеву). В результате удара обрушилось двухэтажное здания пекарни, сообщает МЧС РФ. Спасатели проводят разбор завалов.



По состоянию на вечер «Минздрав» группировки «ЛНР» сообщил о 8 погибших и 10 раненых в Лисичанске.



Также сообщается, что спасатели обнаружили под завалами предположительно еще 10 человек. Среди них также есть погибшие.



Оккупационные власти обвинили в обстреле ВСУ. Украинская сторона пока что это заявление не комментировала.