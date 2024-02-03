Главное за день: Обстрел Лисичанска – известно о 20 погибших, разбор завалов продолжается

Боевые действия



Оккупационная администрация Лисичанска в Луганской области заявила про обстрел пекарни, много погибших и раненых. Здание хлебопекарни было совмещено с кафе, в котором находились люди. Обстрел произошел около 14:30 по московскому времени (13:30 по Киеву). В результате удара обрушилось двухэтажное здания пекарни. По данным МЧС РФ по состоянию на 23:00 известно о 20 погибших. Спасатели продолжают разбор завалов.



В российском городе Энгельс расстреляли командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95 — майора Стегачева Олега Сергеевича, информирует главное управление разведки Министерства обороны Украины. В данный момент ГУР выясняет, выжил он или нет.



Как пишет эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке, весной 2022 года Черноморский флот РФ насчитывал более 70 кораблей, а российская пропаганда называла его «непобедимым», но после уничтожения крейсера «Москва» флот навсегда отошёл от берегов Украины, пишет немецкое издание BILD. Всего с тех пор в открытом море и в доках уничтожены 13 кораблей, а также здание штаба ЧФ в Севастополе.



По данным аналитиков DeepState, на Авдеевском направлении оккупационная армия россиян атакует юг и север города, в районе последнего имели успех и существенно продвинулись в сторону карьера.

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