При обстреле пекарни в Лисичанске погибли 28 человек, среди них — ребенок, 10 человек получили ранения

Последствия обстрела в Лисичанске. Фото: оккупационная администрация города

В результате обстрела кафе-пекарни «Адриатик» в оккупированном Лисичанске Луганской области погибли 28 человек, среди них есть ребенок, также известно, что 10 человек пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ и пророссийское издание ЛИЦ.



Отмечается, что по состоянию на 6:00 10 человек пострадали, 28 погибли, из них 18 мужчин, девять женщин и один ребенок.



На месте обрушения здания продолжается поисково-спасательная операция. Разобрано около 65% разрушенных конструкций.



Обновлено (13:07) Местные жители пишут в соцсетях, что под удар попало здание кафе, где обедали российские военные. Украинская сторона происшествие не комментировала.





Напомним, оккупационная администрация Лисичанска в Луганской области заявила про обстрел кафе-пекарни 3 февраля, в результате чего много погибших и раненых.