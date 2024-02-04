Главное за день. В РФ пропал новый глава ЧВК «Вагнера». Обстрел Лисичанска

Общество



На временно оккупированных территориях захватчики планируют ввести модуль технологий БПЛА на уроках труда.





В России пропал Антон Елизаров («Лотос») - командир ЧВК «Вагнер», который взял на себя командование наемниками после ликвидации Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. По неофициальным данным он арестован.

Боевые действия



В результате удара по зданию в оккупированном Лисичанске 3 февраля, в котором было кафе «Адриатик» и пекарня, погибли 28 человек и 10 ранены. Как сообщила пророссийская корреспондентка Юлия Андриенко, там на празднование собрались местные пророссийские чиновники и силовики. Оккупационные власти обвинили в обстреле ВСУ. Утверждается, что удар был нанесен из РСЗО HIMARS. Украинская сторона происшествие не комментировала.



В Куйбышевском районе Донецка двое мужчин пострадали из-за обстрела. Еще два местных жителя получил ранения из-за сброса взрывоопасного предмета с дрона, заявил так называемый мэр города Алексей Кулемзин.

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