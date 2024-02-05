Сколько территории Украины находится в оккупации: Зеленский дал ответ

Зеленский рассказал, сколько территории Украины находится в оккупации. Фото: ОП

На сегодняшний день 26% территорий Украины находятся под российской оккупацией. Такие данные озвучил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу.



«Спустя два года важно, что нам удалось защитить наше государство. Около 26% территории страны все еще находятся под оккупацией, но мы видим, что российская армия не может существенно продвинуться. Мы остановили их», — сказал он.



По словам Зеленского, украинцы не одни со своей бедой, Украине удалось объединить многих мировых лидеров.



«Сегодня страна знает, что такое война, к сожалению, многие семьи потеряли близких, есть раненые и многие на фронте, но мы не одиноки, нам удалось объединить мировых лидеров», — отметил глава государства.



Президент вспомнил, что в первые дни полномасштабного вторжения России был хаос, шоковое состояние людей, однако сейчас украинцы изменились, появилась цель — защита своей семьи и страны.



«Первые дни были совсем другими, люди были очень напуганы. Вначале был большой хаос, неожиданное вторжение, ночью нападения на города. Люди были в шоке. Теперь мы стали другие, защищаем нашу землю и семьи. У нас не было альтернативы», — подчеркнул он.





Напомним, по данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. В целом враг нанес один ракетный и 43 авиационных удара, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.