В Кремле угрожает судами из-за передачи замороженных активов РФ для Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если Запад решит передать Украине замороженные активы РФ, то это повлечет за собой очень долгие судебные перспективы. Об этом пишет российское информагентство «Интерфакс».

«В случае если такие решения будут приняты, они будут глубоко незаконны, и они будут иметь и для тех, кто принимает эти решения, и для тех, кто реализует эти решения, очень долгие на многие десятилетия судебные перспективы. Разумеется, РФ такие решения будет оспаривать. Мы будем защищать наши интересы, мы будем защищать наши активы, незаконно арестованные» — сказал Песков.

Напомним, что ЕС и страны G7 обсуждают план по передаче 250 млрд долларов замороженных активов российского Центробанка в качестве залога для помощи в финансировании восстановления Украины.