Глава дипломатии Евросоюза Боррель заявил, что отправится с визитом в Украину

Жозеп Боррель. Фото из открытых источников

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что отправится с визитом в Украину. Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с главой польского МИДа Радославом Сикорским.

По словам самого Борреля, сейчас он «находится на пути в Киев», при этом он не уточнил когда именно будет в Киеве. Вероятно, дипломат прибудет в Украину уже завтра, 6 февраля.

Кроме этого Боррель напомнил, что ЕС должен и дальше поддерживать Украину всеми возможными средствами, в частности путем дальнейшего наращивания поставок боеприпасов.