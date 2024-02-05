Главное за день. Кремль угрожает Украине судами. В Лисичанске погиб «министр ЛНР»

Политика



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если Запад решит передать Украине замороженные активы РФ, то это повлечет за собой очень долгие судебные перспективы.



Республиканцы в Конгрессе США, подчиняясь указаниям Дональда Трампа, блокируют предоставление военной помощи Украине, несмотря на потенциально катастрофические последствия такого решения. Как пишет британское деловое издание Financial Times, Сенат США может согласовать пакет помощи на этой неделе, республиканцы в Палате представителей остаются совершенно непримиримыми. В результате становится все менее вероятным, что военная помощь Украине пройдет через Конгресс в ближайшие месяцы или даже в этом году.



Общество



В оккупированном Мариуполе трое школьников сняли на видео, как ломают парту в классе. Ролик попал в сеть и на выходных на него обратили внимание российские СМИ и пропагандисты. Позже был выложен ролик, на котором трое этих школьников извиняются за порчу парты. Член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова сообщила, что этих школьников с 5 февраля привлекут к работе в коммунальной службе Мариуполя.



В группировке «ДНР» обещают подавать вернуть в Донецк ежедневную подачу воды. Напомним, осенью Донецк смог перейти на ежедневный график подачи воды за счет построенного Россией водовода из реки Дон. Однако к началу декабря подачу воды сократили до одного раза в два дня.



Северская громада в Донецкой области с начала полномасштабной войны живет без света, воды, газа и связи. По состоянию на февраль 2024 года в громаде осталось 1100 человек, из них ни одного ребенка.



Боевые действия



Во время «прилета» по пекарне во временно оккупированном Лисичанске погибли «министр» по чрезвычайным ситуациям группировки «ЛНР» Алексей Потелещенко и два «депутата» так называемого совета Лисичанского муниципального округа Артем Тростянский и Иван Жушма.

Новости Донбасса в видеоформате:

Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.



Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от журналиста Алексея Мацуки.