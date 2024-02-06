Ежедневно по Донецкой области оккупанты наносят до 2,5 тысяч ударов — Филашкин

От 1500 до 2500 ударов ежедневно российские войска наносят по Донецкой области. Об этом журналистам Reuters рассказал глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его мнению, оккупант до сих пор стремится захватить весь регион.



«Враг пытается уничтожить объекты критической инфраструктуры, чтобы людям было сложно оставаться в регионе зимой», — сказал Филашкин.



Авдеевка — объект массированной российской атаки с октября прошлого года — уничтожен на 95-98%.



«Только за последний месяц враг сбросил около 200 управляемых авиабомб на Авдеевку. Они ее полностью уничтожают», — отметил он.



Местные власти заявляют, что количество гражданских в Авдеевке сократилось — их менее чем тысяча человек.



Вадим Филашкин говорит, что умоляет тех, кто остался, уехать ради собственной безопасности. После того как управляемая авиабомба недавно попала в жилой дом в прифронтовом городке Нью-Йорк, понадобилось 10 дней, чтобы вручную разобрать руины и найти тела пятерых жителей, поскольку обстрел был слишком интенсивным, чтобы подвезти технику.