В Киеве значительно возросло количество пострадавших из-за ракетной атаки

В результате сегодняшней ракетной атаки по Киеву пострадали девять людей в двух районах. Среди них есть беременная женщина, ее госпитализировали. О последствиях рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко.



«Пострадали 9 человек. Из многоэтажки в Голосеевском районе госпитализировали уже 6 человек. Среди них – беременная женщина. Еще двое пострадавших госпитализированы в Днепровском районе. А одному медики оказали помощь на месте», — написал он.



По его информации, в Голосеевском районе спасатели тушат возгорание в 18-этажном доме на нескольких этажах. Также ликвидируют пожар в здании СТО.



Кроме того, в результате атаки повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу столицы. Специалисты выясняют масштабы и безотлагательно приступят к ремонтным работам.



Также в Днепровском районе обломки повредили высоковольтные линии.



Напомним, из-за атаки по Киеву на левом берегу частично пропало электроснабжение.