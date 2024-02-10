В Донецкой области продолжаются российские обстрелы, сутки прошли без жертв

В Донецкой области за сутки среди гражданского населения не было жертв. Как сообщили в Донецкой областной военной администрации, информация о пострадавших в результате российских обстрелов не поступала. Тем не менее обстрелы со стороны оккупантов были.



Покровский район. В Гостром Кураховской громады поврежден дом. Зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки.



Краматорский район. В Лиманской громаде обстреляны леса и поля вблизи Торского, Заречного, Ямполовки и Тернов.



Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов и нежилое здание. В Торецке перебита линия электропередач. Обстрелян Северск — без разрушений.



Всего за сутки российские войска 6 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 127 человек, в том числе 43 ребенка.