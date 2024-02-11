В Днепропетровской области в результате падения обломков произошел пожар, есть пострадавший

В ночь на 11 февраля российская армия атаковала Днепропетровскую область беспилотниками. Над Днепровским районом силы ПВО сбили два российских дрона, один человек получил ранения. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.



«Из-за падения обломков произошел пожар. Пострадал 39-летний мужчина, ранения не тяжелые, будет лечиться дома», — написал он.



По информации Лукашука, за ночь оккупанты трижды обстреляли из артиллерии Никопольщину. Выпустили около десятка снарядов.



Кроме того, били по Мировской и Марганецкой громадам. Повреждены два частных дома, газопровод и заборы.



Напомним, российские оккупанты запустили по Украине 45 дронов-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили 40 из них.