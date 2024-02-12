В Сирии на аэродроме готовят операторов БПЛА для войны против Украины — разведка

На сирийском аэродроме Шайрат тренируют российских операторов БПЛА иранского производства для войны против Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управление разведки Министерства обороны Украины.



Как отмечается, обучение проводят «Ливанская полиция Хезболлие и «Иранская революционная гвардия» на территории сирийского военного аэродрома.



«Ливанско-иранско-российский учебный курс предусматривает овладение БПЛА Shahed-136 и Ababil-3, а также дистанционно управляемого самолета Raad. Возглавляет военные учения один из командиров «Хезболлы» Камаль Абу Садик, специализирующийся на изготовлении и обслуживании беспилотников», — говорится в сообщении.



Кроме того, вместе с россиянами обучение проходят наемники-сирийцы, которых Кремль планирует задействовать в войне против Украины как операторов БПЛА.



Напомним, Российская Федерация вербует наемников из Сирии для участия в боевых действиях против Украины. Это свидетельствует об ухудшении морально-психологического состояния российских оккупационных войск из-за масштабных потерь и необходимости их пополнять для дальнейших мясных штурмов.