Ситуация восточнее Часов Яра для ВСУ ухудшается — Deep State

Оккупанты продолжают наступать на Часов Яр. Фото: Deep State.

Ситуация для украинских военных восточнее города в операционной зоне между Богдановкой и Ивановским продолжает ухудшаться. Об этом пишет украинский военный портал Deep State.

Как отмечают аналитики, причина успеха россиян - применение ими сбросов и FPV-дронов.

«Враг силами воздушно-десантных войск пытается выйти на хребет. Между этим хребтом и низменностью перепад высоты почти в 100 метров. Одна из причин такого успеха – массовое применение врагом сбросов и fpv-дронов. Они просто выносят ими позиции Сил Обороны, нанося тяжелые потери ранеными и, к сожалению, погибшими», — говорится в сообщении.

Как пишет портал, дальше, после атаки дронов, заходят штурмовые группы с их десантниками, имеющими соответствующую подготовку.

Кроме того, большой проблемой для ВСУ является плохо развитая инфраструктура фортификационных сооружений.

«Не может вырытая перпендикулярно фронту ямка стать качественной защитой. Тем более, дерево и пленка от всего не спасет. Если возле Берховки и Хромового еще можно понять инженерную проблему, то на подступах к Часов Яру как-то уже выглядит странным», — сообщает портал.