  
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Войска РФ перерезали важную для ВСУ дорогу в Авдеевке — Deep State

13 февраля 2024, 21:51

Войска РФ перерезали важную для ВСУ дорогу в Авдеевке — Deep State

Российские войска перерезали в Авдеевке Индустриальный проспект — важную дорогу для Вооруженных сил Украины, которая ведет к коксохимическому заводу и на запад. Об этом свидетельствует карта украинского проекта Deep State, которая была обновлена вечером 13 февраля. 

 

Как отмечает Deep State, индустриальный проспект является основной артерией, через которую снабжался авдеевский гарнизон ВСУ — он ведет к коксохиму, а оттуда на Ласточкино и Орловку.

Однако южнее есть еще одна асфальтированная дорога, которая ведет из авдеевского микрорайона «Химик» к поселку Северное. Но из-за близости российских позиций она более опасная.

Также в распоряжении украинских бойцов есть грунтовые дороги, однако в них может застрять техника из-за начинающейся распутицы.

«Ситуация в Авдеевке каждый день ухудшается. Логистика сегодня находится полностью под огневым контролем врага, в результате чего заезд и выезд в город это лотерея. Следует принимать решения, которые в первую очередь сохранят самое ценное — жизнь бойцов, и не превращать Авдеевку в очередную "крепость" с песнями и стихами», — считают авторы DeepState.

Кроме того, российские войска смогли продвинуться на южной окраине Авдеевки. Там они продолжают попытки окружить бывшую базу ПВО «Зенит».

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Авдеевка
Организации
Всу
Прочее
Дорога

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:50
«Есть поддержка»: в Авдеевку приходит подкрепление Силам обороны
17:11
«Это российская ИПСО»: в ВСУ опровергли потери под Селидово
16:30
Оккупированная Кременная попала под обстрел, есть жертвы
14:35
Оккупанты снова ударили по Селидовской громаде в Донецкой области
14:03
Россияне обстреляли рынок в Харьковской области, есть жертвы
12:42
В Мариуполе российские военные протаранили легковушку, водитель погиб
12:08
В оккупированном Мариуполе слышны звуки взрывов
11:55
Филипп Киркоров приехал в оккупированную Горловку после «голой вечеринки»
10:20
Оккупанты 18 раз обстреливали населенные пункты Донетчины за прошедшие сутки
09:50
В России предложили отмечать 24 февраля как день вторжения в Украину
08:20
Украинские силы ПВО ночью сбили 16 дронов
23:45
Главное за день: В Мариуполе оккупанты отбирают квартиры. Войска РФ продвинулись в Авдеевке
17:30
Оккупанты собрали 30-киломметровый «царь-поезд» в Донецкой области: DeepState показал радарные фото
12:20
В оккупированной Кременной россияне ограбили квартиру онкобольной женщины
11:45
В Мариуполе оккупанты присваивают квартиры местных жителей
11:30
Пока Минобороны РФ молчит, журналисты узнали имена четырех моряков, пропавших без вести из-за удара по кораблю «Новочеркасск»
10:25
За сутки под огнем россиян оказались населенные пункты в трех районах Донетчины
08:10
В ВСУ рассказали о сбитых ночью воздушных целях
07:34
Ночью россияне ударили ракетами по Селидово, трое раненых
23:21
Главное за день: Россияне пытаются захватить Авдеевку. В РФ умер дончанин, обвиненный в «шпионаже»
все новости
22:37
На «Рамштайне» будет доклад об истребителях F-16 для Украины – посол при НАТО
22:13
Сырский и Умеров поговорили с командующим войсками НАТО в Европе и озвучили приоритеты ВСУ
21:51
Войска РФ перерезали важную для ВСУ дорогу в Авдеевке — Deep State
21:23
Ситуация восточнее Часов Яра для ВСУ ухудшается — Deep State
21:07
Зеленский назначил уполномоченного по гарантиям безопасности
20:35
Сырский и Умеров сегодня объехали все горячие точки на фронте
19:16
«Казаки ДНР» потребовали отменить концерт Филлипа Киркорова
18:53
Украина переходит на новый этап войны против РФ — Сырский
18:04
У россиян есть проблемы со связью, несмотря на использование Starlink — ГУР
17:50
«Есть поддержка»: в Авдеевку приходит подкрепление Силам обороны
17:46
У Украины есть огромные подвижки в производстве боеприпасов — Шмыгаль
17:11
«Это российская ИПСО»: в ВСУ опровергли потери под Селидово
16:44
На водонапорной башне в Крынках подняли украинский флаг
16:30
Оккупированная Кременная попала под обстрел, есть жертвы
16:10
В Павлоградском районе и Днепре возобновили электроснабжение
15:40
Россия имеет достаточно танков для войны на ближайшие три года
14:50
Врачам не удалось спасти тяжелораненую пожилую женщину из Красногоровки после обстрела армии РФ
14:35
Оккупанты снова ударили по Селидовской громаде в Донецкой области
14:04
Российские военные атаковали Херсон: под обстрел попал троллейбус, ранена женщина
14:03
Россияне обстреляли рынок в Харьковской области, есть жертвы
все новости
ВИДЕО
«Казаки ДНР» потребовали отменить концерт Филлипа Киркорова «Казаки ДНР» потребовали отменить концерт Филлипа Киркорова
13 февраля, 19:16
Авдеевка ежедневно подвергается российским обстрелам. Фото: Донецька ОВА «Есть поддержка»: в Авдеевку приходит подкрепление Силам обороны
13 февраля, 17:50
Украинский флаг на водонапорной башне в Крынках. Фото: кадр из видео На водонапорной башне в Крынках подняли украинский флаг
13 февраля, 16:44
Помощь пострадавшим в Красногоровке. Фото: кадр из видео Врачам не удалось спасти тяжелораненую пожилую женщину из Красногоровки после обстрела армии РФ
13 февраля, 14:50
Легковой автомобиль, в котором ехала семья мариупольцев, протаранили российские военные. Водитель погиб. Фото: Мариупольский городской совет В Мариуполе российские военные протаранили легковушку, водитель погиб
13 февраля, 12:42
Киркоров приехал в оккупированную Горловку после «голой вечеринки». Фото: кадр из видео Филипп Киркоров приехал в оккупированную Горловку после «голой вечеринки»
13 февраля, 11:55
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама