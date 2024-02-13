Войска РФ перерезали важную для ВСУ дорогу в Авдеевке — Deep State

Российские войска перерезали в Авдеевке Индустриальный проспект — важную дорогу для Вооруженных сил Украины, которая ведет к коксохимическому заводу и на запад. Об этом свидетельствует карта украинского проекта Deep State, которая была обновлена вечером 13 февраля.

Как отмечает Deep State, индустриальный проспект является основной артерией, через которую снабжался авдеевский гарнизон ВСУ — он ведет к коксохиму, а оттуда на Ласточкино и Орловку.

Однако южнее есть еще одна асфальтированная дорога, которая ведет из авдеевского микрорайона «Химик» к поселку Северное. Но из-за близости российских позиций она более опасная.

Также в распоряжении украинских бойцов есть грунтовые дороги, однако в них может застрять техника из-за начинающейся распутицы.

«Ситуация в Авдеевке каждый день ухудшается. Логистика сегодня находится полностью под огневым контролем врага, в результате чего заезд и выезд в город это лотерея. Следует принимать решения, которые в первую очередь сохранят самое ценное — жизнь бойцов, и не превращать Авдеевку в очередную "крепость" с песнями и стихами», — считают авторы DeepState.

Кроме того, российские войска смогли продвинуться на южной окраине Авдеевки. Там они продолжают попытки окружить бывшую базу ПВО «Зенит».