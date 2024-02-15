Белгорода снова попал под обстрел, есть погибшие и раненые

Белгород снова попал под обстрел. Фото: соцсети

Как минимум девять человек погибли и около двадцати пострадали при ракетном ударе по Белгороду сегодня днем, 15 февраля. Об этом сообщают российские телеграм-каналы. В числе погибших — двое детей.

По сведениям канала Shot, один из сбитых реактивных снарядов упал у торгового центра на улице Плеханова. Большинство погибших были внутри торгового центра. Из пострадавших — трое в тяжелом состоянии.

Один из обломков ракеты упал на стадионе Белгорода, там пострадал один мужчина около 45 лет, на месте работает скорая.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности и призвал жителей спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Министерство обороны РФ сообщило, что около 12:30 (по московскому времени — Ред.) дежурными средствами ПВО были уничтожены над территорией Белгородской области 14 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 «Вампир».

Напомним, 30 декабря 2023 года центр российского Белгорода подвергся удару, в результате которого погибло более двадцати человек.