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Еще два самолета оккупантов сбиты на востоке Украины — ВСУ

19 февраля 2024, 12:24

Еще два самолета оккупантов сбиты на востоке Украины — ВСУ

Еще два самолета оккупантов сбиты на востоке Украины — ВСУ

Силы обороны сбили еще два российских самолета на востоке. ВСУ удалось «приземлить» уже шесть бортов оккупантов за последние двое суток. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.

«Утро 19 февраля 2024-го. Восточное направление. Еще минус два самолета оккупанта!», — написал Николай Олещук в своем телеграм-канале.

По его словам, речь идет об истребителях Су-34 и Су-35С.

Напомним, до этого украинские военные сбили четыре российских самолетов. Например, 18 февраля ВСУ «приземлили» российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на востоке.

А 17 февраля стало известно, что Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских самолета — два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35. Они тоже были сбиты на восточном фронте.

Ранее сообщалось, что советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко со ссылкой на очевидцев написал о падении горящего самолета в районе села Рыбацкое.

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