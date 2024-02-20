Основное направление для россиян на сегодня — Ласточкино: в Третьей штурмовой бригаде сделали заявление

У оккупационных войск РФ на Авдеевском направлении достаточно сил и средств для оккупации территорий Украины. Об этом заявил заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.



«Сейчас Третья штурмовая вместе с другими подразделениями заняла определенные рубежи обороны вокруг Авдеевки. Интенсивность боев высока, но, конечно, не столь жесткая, как была в городе. Основное направление для россиян на сегодня — Ласточкино», — отметил он.



По словам Жорина, в самой Авдеевке россияне имеют достаточно сил для дальнейшего наступления.



Напомним, главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные вышли из Авдеевки. По словам представителей командования, военные вышли на заранее подготовленные позиции.



