РФ ударила по Курахово: есть «прилет» по предприятию, девять гражданских пострадали

РФ ударила по Курахово. Фото: прокуратура

Сегодня утром, 22 февраля, оккупационная армия РФ обстреляла Курахово. В результате атаки девять человек получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.



«22 февраля в 10:10 враг обстрелял г. Курахово с использованием КАБ-250. От авиаудара по территории предприятия получили ранения девять сотрудников – двое из них – женщины и семь мужчин в возрасте от 31 до 54 лет», — говорится в сообщении.



Всех пострадавших доставили в больницу. У раненых диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы и сотрясение головного мозга.



При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Cегодня ранее сообщалось, что войска РФ нанесли удар по прифронтовой ТЭС в Донецкой области, в результате чего есть пострадавшие.



Ранее мы писали, что в результате ночной атаки по Доброполью Донецкой области в ночь на 21 февраля российские дроны «Шахед» попали в два здания общежития, в которых жили вынужденные переселенцы. Житель пострадавшего общежития Михаил рассказал «Новостям Донбасса», что атака произошла ночью, когда люди уже спали.