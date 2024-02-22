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Угнавший вертолет в Украину российский летчик жил в Испании как Игорь Шевченко из Донецка

22 февраля 2024, 15:57

Угнавший вертолет в Украину российский летчик жил в Испании как Игорь Шевченко из Донецка

Убитый в Испании российские лётчик Максим Кузьминов жил там под именем Игоря Шевченко из Донецка. Фото: El Periodico Убитый в Испании российские лётчик Максим Кузьминов жил там под именем Игоря Шевченко из Донецка. Фото: El Periodico

Испанская газета El Periodico опубликовала скан, как утверждается, поддельного паспорта российского летчика Максима Кузьминова, угнавшего вертолет Ми-8 ВС РФ в  Украину. В украинском паспорте было указано, что его зовут Игорь Шевченко и он родился в Донецке в сентябре 1990 года.

El Periodico пишет, что с этим паспортом Максим Кузьминов въехал в Испанию в октябре 2023 года. По данным газеты, испанские спецслужбы пытаются выяснить, был ли паспорт выдан украинскими властями и кто в Испании об этом знал.

По мнению испанских спецслужб, ответственность за гибель российского пилота Максима Кузьминов лежит на Кремле. Об этом сообщает издание El Pais.

По данным источника, испанские власти прокомментировали инцидент с осторожностью, но местные спецслужбы уверены, что за убийством пилота стоит Кремль.

«Мы должны позволить Гражданской гвардии выполнять свою работу и продвигать расследование», — заявила спикер правительства Пилар Аллегриа.

Согласно информации, полученной от источников в дипломатических кругах, дело рассматривается как крайне серьезное, несмотря на то, что испанские правоохранительные органы до сих пор находятся в процессе поиска доказательств. При подтверждении причастности российских властей, считают эти источники, Испания предпримет «решительные меры».

Напомним, 19 февраля СМИ сообщили, что 13 февраля в испанском городе Вильяхойоса был застрелен мужчина и, согласно найденным при нем документам, речь идет о 33-летнем украинце. Источники испанских СМИ позднее рассказали, что документы были поддельными, а погибший — Максим Кузьминов (ему 28 лет, и он гражданин России).

Факт смерти российского летчика подтвердили в ГУР Минобороны Украины. В Кремле говорили, что не располагают информацией об убийстве российского летчика и не видели материалов на эту тему.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что украинские власти предлагали Максиму Кузьминову остаться в стране после его побега из России, однако тот отказался и через некоторое время переехал в Испанию. El Mundo накануне сообщала, что Максим Кузьминов проживал в районе Ла Кала города Вильяхойоса всего несколько недель.

О том, что российский летчик угнал вертолет Ми-8 в Украину, в сентябре 2023 года заявил глава ГУР Кирилл Буданов. Позднее Максим Кузьминов выступил на пресс-конференции в Киеве, где объяснил свое решение негативным отношением к российскому вторжению в Украину.

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