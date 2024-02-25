РФ не оккупировала Ласточкино в Донецкой области, на окраине села идут тяжелые бои

На Авдеевском направлении украинские военнослужащие отошли на западную окраину Ласточкиного, сейчас продолжаются бои за этот населенный пункт в Донецкой области. Об этом сказал спикер ОСУВ «Таврия» Дмитрий Лиховой, передает УП.



«На Авдеевском направлении подразделения Сил обороны Украины отошли на западную окраину населенного пункта Ласточкино, где заняли подготовленные оборонные позиции», — отметил он.



По его словам, сейчас на этом направлении продолжаются ожесточенные бои, оккупанты постоянно применяют управляемые авиабомбы, артиллерию и FPV-дроны.



Напомним, российские военные 24 февраля объявили о захвате поселка Ласточкино в Донецкой области. Соответствующее видеообращение оккупанты выложили в сети.