В Киеве и Москве высказались по поводу возможности договориться завершить войну в 2022 году

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал возможности договориться с Москвой весной 2022 года. Он привел ряд аргументов, почему вариантов по «мирному соглашению» не было.

Подоляк предложил использовать логику и повторно оценить известные факты.

Он отметил, что Россия масштабно зашла в Украину и массово убила граждан, с целью захватить территории, переформатировать государство, прямую и опосредованную оккупацию.

Советник главы ОП подчеркнул, что на первом и последующих этапах переговоров (Беларусь/Турция) РФ ультимативно требовала отдать ей уже оккупированные территории и юридически от них отказаться.

«Отказаться от своей субъектности (невступление в альянсы, отказ от культурной и информационной идентичности), отказ от собственной армии. Эти условия были неизменными. Где здесь можно прочесть предложение "мира", а не безусловной капитуляции?», — задается вопросом Подоляк.

Он также отметил, что после тактических поражений в северных областях Украины и бегства из Киевской области раскрылись массовые факты геноцидных практик РФ и настоящих намерений в Украине. Что окончательно сделало невозможным любые контакты с РФ.

«Вывод прост. Никаких реальных возможностей договориться не было. Условия капитуляции РФ не меняла. Украина категорически никогда эти условия не принимала», — подчеркнул Подоляк.

Советник главы ОП сообщил, что и сегодня РФ хочет уничтожить Украину, но «ищет возможности выторговать себе оперативную паузу, чтобы закончить милитаризацию, расширить мобилизацию и на следующем этапе масштабировать боевые действия».

В то же время он задался вопросом целесообразности обсуждения этого вопроса в условиях российской позиции по капитуляции Украины и попыток выдать это как что-то новое.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос корреспондента «Газеты.Ru», готова ли была Россия вывести войска с территории Херсонской и Запорожской областей по итогам мирных переговоров с Украиной весной 2022 года. Как заявил Песков, в то время были «другие условия на земле», но согласованный текст мирного соглашения Кремль публиковать не планирует.

«Единственное, что я могу сказать, что в марте 2022 года были одни условия на земле. Сегодня другие условия и другой юридический статус всех территорий, которые стали регионами Российской Федерации, это записано в Конституции нашей страны. Это единственное, что я могу сказать. В целом — да, действительно, был согласованный текст, но мы не хотели бы его публиковать. Текст и весь переговорный процесс был прекращен по решению украинской стороны по команде, полученной из Великобритании», — сказал Песков.

Напомним, американское издание The Wall Street Journal опубликовало условия мирного соглашения Украины с РФ — почти согласованного, но так и не подписанного. Среди них обсуждался запрет для Украины присоединяться к военным блокам, в том числе к НАТО, запрет на ввоз иностранного оружия. Русский язык должен был бы использоваться наравне с украинским в официальной сфере.