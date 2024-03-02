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В районе Мариуполя ВСУ сбили очередной российский Су-34 — видео

02 марта 2024, 15:47

В районе Мариуполя ВСУ сбили очередной российский Су-34 — видео

Утром 1 марта ВСУ сбили еще один самолет Су-34.

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук показал видео сбития и отметил, что самолет был уничтожен на Мариупольском направлении в Донецкой области. 

Су-34 — советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по целям противника в оперативной и тактической глубине удалении 150−600 км от линии боевого соприкосновения.

Напомним, 21 февраля сообщалось, что украинские военнослужащие сбили еще один российский истребитель Су-34. Тот самолет стал седьмым бортом, который удалось сбить Силам обороны за последнее время. Затем были крушения трех самолетов 27 и 29 февраля.

Таким образом в феврале сбиты минимум 11 российских самолетов. 

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