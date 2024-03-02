Уже 7 погибших в Одессе: из-под завалов дома достали тела мамы с ребенком

В Одессе спасатели достали тела мамы с трехмесячным ребенком. Фото: ГСЧС

Количество погибших в результате попадания российского дрона в жилой дом в Одессе минувшей ночью возросло до семи человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.



Он отметил, что что спасатели в Одессе деблокировали тела мамы с трехмесячным ребенком.



«Эмоции, которые не передать словами. Мои соболезнования родственникам погибших… Уже семь человек погибли в результате ночного российского удара по многоэтажке», — отметил он.



Клименко добавил, что поисково-спасательная операция «не останавливалась ни на минуту и будет продолжаться, пока не убедимся, что больше никого под завалами нет».



Ранее сообщалось о 8 раненых, из которых один ребенок.