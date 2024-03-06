Луганщина: Сообщают об ударах по складу боеприпасов и топливным резервуарам войск РФ

В результате обстрела со стороны ВСУ в окккупированной Луганской области загорелся склад боеприпасов, принадлежащий 4-й танковой дивизии ВС РФ. Об этом пишет российское издание ASTRA.



Отмечается, что удар был нанесен из РСЗО HIMARS по складу боеприпасов, который находится в полутора километрах от села Мостки Сватовского района. Жертв и пострадавших нет.



Когда именно произошел обстрел, не уточняется.



Кроме того, сегодня вечером, 6 марта, украинские военные нанесли удар по топливным резервуарам в оккупированном Троицком Попаснянского района Луганской области, сообщает телеграм-канал «Трикутник». Отмечается, что зарево видно за много километров от места пожара.

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