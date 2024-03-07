В результате атаки БПЛА в Белгородской области пострадал мужчина

Сегодня, 7 марта, Белгородскую область РФ в очередной раз атаковал БПЛА, известно, что один человек получил ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



По его словам, окраина села Наумовка «подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе».



Гладков отметил, что в результате падения дрона с последующей детонацией ранение получил мирный житель — у мужчины осколочные ранения брюшной полости.



Ранее мы писали, что 6 марта дрон атаковал Михайловский горно-обогатительный комбинат им. А.В. Варичева в Железногорске Курской области. В результате «прилета» произошло возгорание.