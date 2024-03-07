В британской разведке рассказали, какой город россияне попытаются оккупировать

Российские военные в феврале текущего года сумели захватить Авдеевку, теперь они надеются оккупировать Часов Яр, который находится на Бахмутском направлении. В разведке Министерства обороны Британии сообщили, смогут ли ВС РФ взять город.



В разведке уверены, что целью россиян является Часов Яр, который расположен примерно в 5 км от линии фронта.



В свою очередь эксперты отмечают, что даже несмотря на некоторые постепенные тактические успехи, крайне маловероятно, что российские войска в настоящее время способны попытаться провести полномасштабное наступление на этот город.



Кроме того, войска РФ продолжают активные действия по расширению контроля возле города Бахмут на востоке Украины.



«Российские войска продолжили атаки с целью расширения контроля вокруг города Бахмут на востоке Украины, который Россия захватила в мае 2023 года. Их силы продвинулись, чтобы занять восточные части села Ивановске и атакуют украинские позиции в Богдановке», — говорится в сообщении.



Ранее мы публиковали материал — Россияне наступают на Часов Яр — чем грозит оккупация города.