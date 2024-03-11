В Донецкой области россияне атаковали три района: десятки поврежденных домов

Россияне ударили по Донетчине. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационные войска РФ за сутки 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Под атаку попали три района региона, в результате чего есть жертвы и повреждения. Об это сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



Покровский район. В Марьинской громаде обстреляны Красногоровка, Константиновка, Георгиевка и Победа. В Доброполье в результате атаки шахедов погибли два человека. В Мирнограде ранены 12 человек, повреждено по меньшей мере 17 многоэтажек. В Птичьем Новогродовской громады повреждены 2 дома.



Краматорский район. В Тернах Лиманской громады повторно повреждена школа. Под огнем окрестности Константиновской громады.



Бахмутский район. В Торецке повреждены 2 дома, еще 2 — в Нелиповке. В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов; 1 здание повреждено в Серебрянке Северской громады.



Ранее мы писали, что оккупанты за минувшие сутки, 10 марта, атаковали населенные пункты Донецкой области. В результате атак трое людей погибли, а 12 гражданских получили ранения.