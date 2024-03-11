Россия производит втрое больше снарядов, чем США и Европа могут отправить Украине — CNN

Россия производит около 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц (около 3 млн в год) — следует из данных разведки НАТО. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

Высокопоставленный представитель европейских разведслужб заявил журналистам, что мощности США и ЕС позволяют ежегодно поставлять Украине не более 1,2 млн снарядов.

«То, что мы сейчас ведем – это война производственных ресурсов. Результат в Украине зависит от того, что у каждой из сторон есть для ведения войны», — заявил источник.

По информации собеседников журналистов, на данный момент Россия настоящее время тратит около 10 тысяч снарядов в день, а Украина — всего 2 тысячи. При этом в некоторых местах фронта ситуация еще хуже.

Телеканал отмечает, что дефицит произошел в самый опасный момент для Украины – американские деньги на вооружение закончились, а «республиканская оппозиция в Конгрессе фактически прекратила давать больше». И хотя Украина получает от союзников современные системы вооружения, некоторые аналитики считают, что победу в войне одержит тот, кто использует больше артиллерийских снарядов.

Источник журналистов в НАТО заявил, что российские военные заводы работают круглосуточно, сотрудники находятся на сменах по 12 часов в день. Всего, по информации журналистов, в российском оборонном секторе сейчас работают около 3,5 млн человек по сравнению с 2-2,5 млн до начала войны.

Однако источники ожидают, что порог военной мощности России будет достигнут в следующем году, что приведет к тому, что что Москва не сможет добиться каких-либо значительных целей на поле боя в ближайшее время.

Напомним, нехватка боеприпасов для ВСУ — проблема, над решением которой сейчас усиленно работает не только украинское руководство, но и западные партнёры Украины. Пока этот вопрос решается в высоких кабинетах и в переговорных процессах, украинские военные продолжают обороняться и наносить потери армии РФ.