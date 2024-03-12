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Преимущества и недостатки б/у iPhone: покупать или нет (PR)

12 марта 2024, 12:31

Преимущества и недостатки б/у iPhone: покупать или нет (PR)

Смартфоны Apple можно уверенно назвать культовыми — они всегда впереди своих конкурентов. Рынок б/у устройств бренда стремительно развивается, и причин этому несколько. Первая — ежегодный выпуск новых моделей и очень бережное отношение пользователей к дорогой технике. В результате удается купить топовое устройство, которое ничем не уступает более свежим конкурентам других брендов, и при этом получить очень надежный девайс от известного производителя. Однако не рекомендуется покупать с рук, ведь в этом случае фактически берете кота в мешке. А вот присмотреть iPhone б/у в Киеве с гарантией от магазина можно тут: https://storeinua.com/apple-all-uk/apple-bu.

Преимущества покупки б/у iPhone

Итак, для начала рассмотрим преимущества такого приобретения. Первое — это возможность владеть одним из лучших смартфонов в мире. Даже с учетом того, что это будет не последняя модель, разницу в сравнении с телефонами иных брендов точно почувствуете.

Среди других достоинств:

  • возможность приобрести гаджет действительно недорого. Это, конечно, в большей мере зависит от состояния и модели, однако цена устройства будет ощутимо ниже, чем стоимость нового, даже того самого года выпуска;
  • большой выбор. Если в магазинах найти смартфоны Apple, которым более 4–5 лет, довольно сложно, то среди б/у гаджетов есть практически любые варианты;
  • покупка с гарантией. Обратите внимание, что это возможно только в том случае, если приобретете смартфон в магазине, а не с рук.

Отметим, что даже те смартфоны, которым 3 и более лет, остаются актуальными и не уступают новым моделям как по техническим характеристикам, так и  по продуктивности, скорости. Это однозначно хорошая инвестиция.

Недостатки б/у смартфонов Apple

Нельзя не сказать о недостатках такого приобретения: зная их, удастся принять правильное решение о покупке. Итак, есть минусы, среди них основной — то, что устройство уже не новое. Любая вещь, которая уже была в использовании, может таить в себе скрытые неполадки, незаметные при визуальном осмотре. Поэтому, по сути, приобретение б/у цифровой техники — это всегда кот в мешке.

Следующий минус — довольно высокая цена, особенно это касается моделей, которым 1–2 года. Их стоимость только немного меньше, чем новых, однако в устройстве может быть немало скрытых недостатков. Поэтому, если решили приобретать, сравните цены у нескольких продавцов, а еще лучше — отправляйтесь в магазин.

Еще один существенный недостаток — риск попасть на недобросовестного продавца. Разнообразные сайты объявлений, особенно бесплатных, — это худшее место, где можно покупать смартфон Apple. Тут можете столкнуться как с тем, что вам продадут неоригинальное устройство, так и с тем, что его состояние будет далеким от того, которое описывает продавец. Опять же, выход только один — обращаться в магазин, специализирующийся на продаже б/у iPhone.

Покупать б/у iPhone или нет

Принять решение, какой именно смартфон покупать — новый или б/у, сможете только вы сами, исходя из своих пожеланий и бюджета. В приобретении техники бренда Apple, которая уже была в употреблении, на самом деле нет ничего зазорного, ведь она действительно долго сохраняет не только свою актуальность, но и эстетичный внешний вид.

К тому же есть много людей, которые спустя 1 год после релиза приобретают новую модель, а старую продают, причем в очень хорошем, даже идеальном состоянии.

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