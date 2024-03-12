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Легион «Свобода России» взял под контроль поселок Теткино Курской области РФ

12 марта 2024, 14:59

Легион «Свобода России» взял под контроль поселок Теткино Курской области РФ

Военнослужащие Легиона «Свобода России» заявили, что населенный пункт Теткино, который расположен в Курской области РФ, перешел под контроль подразделения. Об этом сообщили в пресс-службе добровольцев.

«Пгт Теткино Курской области полностью под контролем российских освободительных сил. Путинская армия стремительно покидает поселок, оставляет позади позиции и бросает тяжелую технику», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что бои за Теткино еще продолжаются.

На обнародованном видео можно увидеть бегущих оккупантов.

Ранее мы писали, что ночью 12 марта Легион «Свобода России», «Русский добровольческий корпус» и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции. 

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