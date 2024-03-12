Легион «Свобода России» взял под контроль поселок Теткино Курской области РФ

Военнослужащие Легиона «Свобода России» заявили, что населенный пункт Теткино, который расположен в Курской области РФ, перешел под контроль подразделения. Об этом сообщили в пресс-службе добровольцев.



«Пгт Теткино Курской области полностью под контролем российских освободительных сил. Путинская армия стремительно покидает поселок, оставляет позади позиции и бросает тяжелую технику», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что бои за Теткино еще продолжаются.



На обнародованном видео можно увидеть бегущих оккупантов.



Ранее мы писали, что ночью 12 марта Легион «Свобода России», «Русский добровольческий корпус» и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции.