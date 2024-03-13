Путин отреагировал на прорыв добровольцев на территорию РФ

Президент России Владимир Путин прокомментировал прорыв границы РФ российскими добровольцами, которые воюют за Украину. В частности, военные Легиона «Свобода России», «РДК» и «Сибирского батальона» вошли в Белгородскую и Курскую области.



По словам Путина, такие действия происходят якобы «на фоне неудач на линии соприкосновения украинской армии».



«Вот на линии государственной границы противник пытался атаковать, прежде всего, диверсионными группами — вот последний доклад Генерального штаба — где-то до 300 человек, в том числе с участием иностранных наемников», — сказал Путин в интервью пропагандисту Дмитрию Киселеву.



Кроме того, глава Кремля уверен, что атака на российские объекты может помешать президентским «выборам», которые должны пройти в этом месяце.



«Главная цель, я в этом не сомневаюсь, заключается в том, чтобы если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан. Первое. Второе – это информационный эффект, о котором я уже сказал. Но третье — если хоть что-то получится, получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе: ну мы вам вернем это, а вы нам верните это», — добавил он.



Ранее мы писали, что ночью 12 марта Легион «Свобода России», «Русский добровольческий корпус» и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции.



Позже военнослужащие легиона заявили, что населенный пункт Теткино, который расположен в Курской области РФ, перешел под их контроль.