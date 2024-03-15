Удар по Одессе: Уже 14 погибших и 46 раненых

Спасатели опубликовали фотографии с мест прилётов российских ракет в Одессе. Фото: ГСЧС

Число погибших в Одессе в результате ракетного удара увеличилось до 14 человек, еще 46 ранены, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.



«В результате российской ракетной атаки погибли 14 человек, среди которых местные жители, медик и спасатель. Еще 46 человек, в том числе семь сотрудников ГСЧС, получили ранения», — отметил он.



Завтра в Одессе и области будет объявлен траур, проинформировал Кипер.



Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото с мест ударов российских ракет. Сообщается, что в результате ракетного удара по Одесщине была повреждена гражданская инфраструктура.

На месте работают все экстренные службы, оказывается помощь пострадавшим. Движение транспорта временно ограничено.

Напомним, сегодня днем в Одессе прогремело несколько взрывов. Местные жители в телеграм-каналах сообщали о «прилете» в курортную зону города. Очевидцы видели на улицах в районе обстрела раненых людей и много разбитых машин.