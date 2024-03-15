Удар по Одессе: Уже 16 погибших и 73 раненых

Спасатели опубликовали фотографии с мест прилётов российских ракет в Одессе. Фото: ГСЧС

Обновлено (17:15). Число погибших в Одессе в результате ракетного удара увеличилось до 16 человек, 73 человека с ранениями находятся в больнице. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.



Кроме того, уже более 200 одесситов и гостей города сдали кровь для пострадавших, еще около сотни человек стоят в очередях у пунктов приема, отметил Кипер.



Ранее глава ОВА сообщал о 14 погибших и 46 раненых.



«В результате российской ракетной атаки погибли 14 человек, среди которых местные жители, медик и спасатель. Еще 46 человек, в том числе семь сотрудников ГСЧС, получили ранения», — отметил он.



Есть потери среди личного состава Нацполиции, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Количество пострадавших полицейских не уточняется.



Завтра в Одессе и области будет объявлен траур, проинформировал Кипер.



Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото с мест ударов российских ракет. Сообщается, что в результате ракетного удара по Одесщине была повреждена гражданская инфраструктура.



Отмечается, что после первого ракетного удара спасатели ГСЧС сразу прибыли на место и приступили к тушению огня, разбору завалов и поиску пострадавших. Во время проведения работ войска РФ повторно нанесли ракетный удар, в результате которого погиб спасатель.



Ударом также повреждены 10 частных домов, станция технического обслуживания, газопровод низкого давления и два пожарно-спасательных автомобиля. Продолжаются работы по ликвидации пожара газопровода и частного дома на общей площади около 120 кв. м.

На месте работают все экстренные службы, оказывается помощь пострадавшим. Движение транспорта временно ограничено.

Напомним, сегодня днем в Одессе прогремело несколько взрывов. Местные жители в телеграм-каналах сообщали о «прилете» в курортную зону города. Очевидцы видели на улицах в районе обстрела раненых людей и много разбитых машин.