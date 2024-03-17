Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Россияне ударили баллистикой по Николаеву: пять пострадавших

17 марта 2024, 15:31

Россияне ударили баллистикой по Николаеву: пять пострадавших

Оккупационные войска РФ сегодня, 17 марта, ударили ракетами по Николаеву. В результате атаки пятеро людей пострадали. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Был прилет по Николаеву. С места прилетевшего по Одессе. И повторный пуск такой же», — написал он.

По словам Кима, россияне нанесли удар баллистическим вооружением.

Вначале было известно о 2 пострадавших, однако по состоянию на 14:55 число возросло до 5.

Ранее мы писали, что в результате двух ракетных ударов по Одессе погибли 20 человек, более 70 ранены. Среди погибших — фельдшер и сотрудник ГСЧС, после первого взрыва приехавшие оказывать помощь на место. Есть потери среди личного состава Нацполиции.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Люди
Виталий Ким
Места
Николаев
События
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:24
В разрушенной Россией Авдеевке проводят «выборы»
00:06
Главное за день: РФ готовится к войне с НАТО? Как проходят «выборы» Путина в оккупации
21:53
На избирательном участке в оккупированном Бердянске прогремел взрыв
17:50
В Белгороде снова слышны взрывы
16:50
В списке избирателей «ДНР» обнаружили себя жители Екатеринбурга России
15:15
Россия готова напасть на НАТО в 2026 году — Business Insider
23:35
Главное за день: Удар по Одессе. Росармия продвигается в районе Тоненького
22:31
Оскар за «20 дней в Мариуполе» вызвал бурю в РФ, псевдовыборы проходят с частушками, но под вооруженным конвоем — дайджест оккупации ►
11:31
Эвакуированных жителей Донецкой области будут принимать Волынь и Ровенщина
10:50
За сутки оккупанты 19 раз обстреливали населенные пункты Донецкой области
09:57
Оккупанты продвинулись в районе Угледара Донецкой области — Deep State
08:59
В результате ночного обстрела Донецка погибли трое детей
08:30
Исход войны в Украине решится уже этой весной или летом — Боррель
23:16
Главное за день: «Досрочное голосование» на Донетчине. Атака на полигон на Луганщине
21:22
«ДНР» назвала явку жителей оккупированной Донетчины на «досрочном голосовании»
16:25
Британская разведка спрогнозировала направления основных атак оккупантов в ближайшее время
11:39
Оккупанты расширили свой контроль над Тоненьким в Донецкой области — ISW
10:52
Захватчики сообщили об атаке дрона на Запорожскую АЭС
09:42
Сопротивление в Крыму выявило ракетные склады в Севастополе
23:21
Главное за день: Невельское под контролем ВСУ. Годовщина убийства активиста в Донецке
все новости
16:47
Село Теткино в Курской области частично обесточено из-за обстрелов
15:38
В Киеве в пятнадцатый раз прошла акция в поддержку украинских военнопленных
15:31
Россияне ударили баллистикой по Николаеву: пять пострадавших
14:35
В российском Белгороде снова слышны взрывы: известно о гибели подростка
13:55
В четыре городах Донецкой области сокращают подачу воды: причина
12:58
Экс-глава Луганской ОГА Геннадий Москаль умер в возрасте 73 лет
12:24
В разрушенной Россией Авдеевке проводят «выборы»
11:21
Армия РФ ударила по Мирнограду: пострадала пенсионерка
10:59
Российские добровольцы заявили о захвате поселка в Белгородской области
10:12
Россияне на Донетчине за сутки убили одного гражданского, еще четверо — получили ранения
09:44
Силы ПВО над Украиной сбили 14 дронов-камикадзе
09:29
Оккупанты ударили по Селидовской громаде: пострадала женщина, на месте «прилета» вспыхнул пожар
00:06
Главное за день: РФ готовится к войне с НАТО? Как проходят «выборы» Путина в оккупации
22:57
В некоторых украинских селах почти не осталось мужчин — WP
21:53
На избирательном участке в оккупированном Бердянске прогремел взрыв
20:42
Юрия Игната переводят на другую должность
19:58
Ночью «Приват24» временно не будет работать
19:30
В Европарламенте депутаты ФРГ голосовали за Taurus, а в Бундестаге — против
17:50
В Белгороде снова слышны взрывы
16:50
В списке избирателей «ДНР» обнаружили себя жители Екатеринбурга России
все новости
ВИДЕО
Фото взрыва в Белгороде. Фото: Baza В Белгороде снова слышны взрывы
16 марта, 17:50
Российский Белгород под обстрелом: есть жертвы Российский Белгород под обстрелом: есть жертвы
16 марта, 10:32
Оскар за «20 дней в Мариуполе» вызвал бурю в РФ, псевдовыборы проходят с частушками, но под вооруженным конвоем — дайджест оккупации ► Оскар за «20 дней в Мариуполе» вызвал бурю в РФ, псевдовыборы проходят с частушками, но под вооруженным конвоем — дайджест оккупации ►
15 марта, 22:31
«Шахтер» и «Карпаты» сыграли 2:2 во Львове. Фото: кадр из видео «Шахтер» и «Карпаты» сыграли вничью во Львове
15 марта, 17:04
Женщина подожгла будку для голосования. Фото: кадр из видео Женщина подожгла будку для голосования в Москве
15 марта, 15:25
В Одессе много раненых после ракетной атаки. Фото местного телеграм-канала Одесса под обстрелом: сообщают о «прилете» в курортную зону, много раненых
15 марта, 12:12
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама