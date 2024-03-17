Россияне ударили баллистикой по Николаеву: пять пострадавших

Оккупационные войска РФ сегодня, 17 марта, ударили ракетами по Николаеву. В результате атаки пятеро людей пострадали. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.



«Был прилет по Николаеву. С места прилетевшего по Одессе. И повторный пуск такой же», — написал он.



По словам Кима, россияне нанесли удар баллистическим вооружением.



Вначале было известно о 2 пострадавших, однако по состоянию на 14:55 число возросло до 5.



Ранее мы писали, что в результате двух ракетных ударов по Одессе погибли 20 человек, более 70 ранены. Среди погибших — фельдшер и сотрудник ГСЧС, после первого взрыва приехавшие оказывать помощь на место. Есть потери среди личного состава Нацполиции.