Четверо погибли, тринадцать пострадали при аварии маршрутки, следовавшей из Днепра в Славянск

В Днепропетровской области перевернулась маршрутка сообщением Днепр — Славянск. Погибли четыре человека, еще 12 ранены. Фото: Нацполиция

В Днепропетровской области в воскресенье, 17 марта, на трассе Днепр — Павлоград произошло ДТП с маршруткой. В результате аварии погибли четыре человека, также пострадали 12 пассажиров. Об этом сообщили в Национальной полиции Днепропетровской области.

Отмечается, что смертельное ДТП произошло под Новомосковском возле села Песчанка около 12:20. Как рассказали в полиции, в результате аварии погибли четыре человека, еще 12 пассажиров и водитель получили телесные повреждения разной степени.

По предварительным данным, маршрутка Mercedes-Вenz Sprinter совершала рейс Днепр — Славянск, и 61-летний водитель «Спринтера» не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. Автобус перевернулся.

По факту смертельного ДТП правоохранители открыли уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса.